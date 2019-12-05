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Фанату выплатят компенсацию за мат на концерте Шнурова в Новосибирске

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Фанату выплатят компенсацию за мат на концерте Шнурова в Новосибирске

Новосибирск, 5 декабря. Калининский районный суд Новосибирска обязал организатора концерта группы «Ленинград» выплатить фанату компенсацию за услышанный мат.

Концерт популярной петербургской группы состоялся в Новосибирске 23 октября. Поклоннику не понравилась нецензурная лексика во время выступления музыкантов.

Сибиряк подал иск к организатору концерта, фронтмену группы Сергею Шнурову и к владельцу площадки, на которой прошел перформанс. Он потребовал 300 тысяч рублей, но суд частично удовлетворил его прошение.

Мужчина получит только 2000 рублей (цена билета) от организатора, пишет Infox.ru.

Ранее известный музыкант Noize MC (Иван Алексеев) сообщил, что его оштрафовали за использование нецензурной лексики в рэп-баттле со Шнуровым.

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