Гроб с гвоздиками «подарили» конкуренты бизнесвумен из Новосибирска

Новосибирск, 1 декабря. Жительница Новосибирска пожаловалась в соцсетях, что ей прислали странную посылку — гроб с шестью гвоздиками.

По словам владелицы табачной лавки, к ней пришли двое незнакомых мужчин с упакованным «подарком». Они оставили посылку в помещении.

«Это тебе, блондинка», — сказал один из незваных гостей.

Женщина подумала, что в коробке может быть бомба. Она сообщила в полицию и вызвала кинологов. После вскрытия гроба оказалось, что там лежали шесть гвоздик с запиской «от коллег».

Бизнесвумен считает, что это происки ее конкурентки, чей табачный ларек находится в том же районе. Она добавила, что ей уже угрожали поджечь торговую точку.

Ранее известный шоумен Гоген Солнцев купил гроб для своей супруги Катерины Терешкович. По мнению бывшего участника «Дома-2», это хороший подарок.