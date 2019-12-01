Десятиметровая трещина образовалась в полу Омской филармонии

Омск, 1 декабря. Огромная трещина длиной до 10 метров появилась в полу здания Омской филармонии, фото опубликовали в соцсетях.

В здании, построенном в 1967 году, регулярно проводят концерты, памятные вечера, встречи с известными людьми. По данным регионального портала «СуперОмск», в 2010-2011 годах здесь проводилась масштабная реконструкция.

В пресс-службе филармонии отреагировали на публикации в СМИ, заявив, что трещина возникла из-за особенностей материала самой плитки.

«Безопасности посетителей концертного зала данный дефект не угрожает», — отметили в пресс-службе.

Вопрос о ремонте плитке решается руководством Омской филармонии, говорится в релизе.

Напомним, что летом 2018 года в Омске обнаружили трещины в фундаменте здания хоккейной арены. Стадион был домашним для члена КХЛ «Авангард».

Позднее при экспертизе выяснилось, что 90% несущих конструкций были повреждены. «Арену Омск» пришлось закрыть, а хоккейный клуб переехал в Подмосковье.