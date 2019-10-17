Тело девочки нашли в школе Новосибирска

Новосибирск, 17 октября. Уголовное дело возбуждено после того, как тело несовершеннолетней девочки обнаружили в школе Новосибирска. Соответствующую информацию озвучил представитель следственного комитета СК РФ по региону.

Труп ребенка нашли в одном из средних общеобразовательных учреждений, расположенных в Советском районе Новосибирска. Об этом пишет ТАСС.

«По факту обнаружения тела несовершеннолетней в одной из школ Советского района города Новосибирска возбуждено уголовное дело», — заметили в СК РФ по региону.

В настоящее время на месте работают сотрудники следственного комитета, проводится проверка и выясняются все обстоятельства случившегося, будет проведена судебно-медицинская экспертиза.