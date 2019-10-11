В Новосибирске дольщики после 28 лет ожидания своих квартир объявили голодовку

Утром к дверям новосибирского правительства пришла группа пожилых людей. Это обманутые дольщики, которые состарились в ожидании квартир, приобретенных когда-то на «нулевом цикле». После банкротства застройщика они выплатили и продолжают выплачивать неподъемные для себя суммы новообразованному ЖСК. Средства с них взыскивают в том числе по судам. А недавно выяснилось, что один из домов (готовность которого за 28 лет доведена до 80%) вообще находится в охранной зоне ЛЭП, то есть не будет достроен никогда. Что характерно, известно об охранной зоне стало еще в 2013 году, когда линии электропередач приняли на баланс, но в 2014 году мэрия спокойно выдала на дом новое разрешение на строительство. Впрочем, срок действия этого разрешения тоже истек.

«ЖК начали застраиваться в 1991 году, лично я приобрела свою квартиру в 1994-м и жду ее 24 года, — рассказала ФАН одна из пострадавших, Татьяна Тужина. — Самое главное, что невозможно даже предугадать, кто стоит за всем этим и что с домом реально хотят сделать. Мы даже не знаем, на кого подавать в суд и с кого взыскивать потраченные средства».

Интересно, что в 2018 году застройщик обратился в мэрию с заявлением на увеличение этажности здания. В этом ему было отказано, и за продлением разрешения на строительство он больше не обращался.

«Нам чиновники, мэрия, сказали, что других шансов нет, кроме как создать ЖСК, — пояснила создание товарищества дольщица. — Тогда еще 214-ФЗ не было, и мы потеряли все. Договора о купле-продаже, все… Пришли в ЖСК чистые, как младенцы. И группа лиц, которая ЖСК захватила, зная, что там есть еще 26 свободных квартир, начали диктовать нам свои условия. Сегодня столько заплатить, завтра столько… в общем, сняли лично с меня уже почти миллион, и это к тем деньгам, которые я изначально заплатила застройщику. При этом у меня однокомнатная квартира 45 кв м, и до сих пор неизвестно, что будет с домом».

Как рассказала ФАН Татьяна, помимо денег они все потеряли здоровье.

«Двадцать четыре года нас просто уничтожают, — поделилась чувствами женщина. — Я уже на пенсии 7-й год, и с меня по суду продолжают драть деньги. Типа раз решение общего собрания есть — сдаем столько-то на достройку. И эти долги копятся, копятся. А теперь вдруг выяснилось, что рядом с домом находится охранная зона ЛЭП, и дом вообще надо сносить. Все прошедшие годы нам выдавали разрешения и тянули с нас деньги, а сейчас, оказывается, разрешение выдавать нельзя? У нас 5 лет ведется доследственная проверка по председателю этого ЖСК! Пять лет! И ничего не предпринимается, ничего не выявляется».

Восемнадцатого сентября при новосибирском Минстрое прошло совещание с участием начальника управления контроля в области долевого строительства и инженерного обеспечения министерства строительства Новосибирской области Ивана Кузнецова. На этой встрече жители познакомились с неким помощником депутата новосибирского ЗакСа Евгения Смышляева по имени Андрей Иванов.

«Он представляется, как помощник этого депутата, но в протоколах почему-то его всегда пишут, как представителя нашего ЖСК, — рассказала Тужина. — На том совещании меня уверяли, что с охранной зоной ЛЭП все решено, ее уменьшили, что дому ничего не будет грозить. Я объяснила, что мы встречаемся много лет, и хоть раз они пришли бы с документами. В общем, Кузнецов со мной согласился и встречу назначили на 2 октября… Но 1 октября мне позвонили и сказали, что она не состоится. Потому что врут чиновники. И это продолжается уже несколько десятков лет… Из нас выжимают последнее. Недавно один из нас не выдержал всего этого и скончался. Если им так хочется этот дом получить — пусть они его достраивают, но с соответствующей компенсацией нам. Мы надеемся, что нас услышат. Наш биологический возраст подходит к концу, и они нас просто убивают этим всем».

Федеральное агентство новостей продолжит следить за событиями, развернувшимися в столице Сибири. Мы искренне надеемся, что новосибирские чиновники все же услышат жителей, состарившихся в ожидании купленных квартир, и предпримут какие-то конкретные действия, чтобы им помочь.