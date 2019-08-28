Супруга пострадавшего в Новосибирске узнала об обрушении здания из СМИ

Новосибирск, 28 августа. Супруга пострадавшего при обрушении ветхого здания в Новосибирске Наталья Васиян узнала об инциденте из Интернета.

Утром в Новосибирске на Ударной улице обрушилось здание, под завалами погибли три человека, еще один получил перелом ноги. Пострадавшему 40 лет, он родом из Казахстана.

По словам его супруги, она не смогла дозвониться в Новосибирск. Сейчас муж не отвечает на звонки.

«Муж поехал в Новосибирск на вахту. Он только две недели там работал как подсобный рабочий. Даже фото мне не присылал, им запрещали», — рассказала женщина, ее слова передает «360».

Семья пострадавшего планировала переездать в Новосибирск по программе переселения. Именно поэтому супруг Натальи выбрал этот город для заработков на первое время.

Она призналась, что муж раньше работал на железной дороге и многое умеет делать руками. Но работа на стройке — это смена профессии. Теперь она переживает о здоровье мужа и планирует поехать в Новосибирск.

Ранее сообщалось, что СК РФ возбудил уголовное дело после инцидента на стройке. Задержаны три человека, ведется расследование.