Омск отметил 350-летие флага России велопробегом и шоу с огнем

Омск, 25 августа. Велопробег ко Дню российского флага состоялся в Омске, в параде приняли участие порядка 500 велосипедистов.

С 22 по 25 августа во всех городах России проходят праздничные мерпориятия, приуроченные к 350-летию государственного флага. Омск присоединился к большому празднику.

Вечером 24 августа на территории Омской крепости собрались велосипедисты. Здесь состоялась ярмарка-распродажа, волонтеры провели образовательные мастер-классы для школьников.

Гимнасты и мастера танца с саблями показали фаер-шоу, пишет издание Город55.

Ранее сообщалось, что 24 августа на проспекте Сахарова в Москве состоялся большой митинг-концерт в честь празднования юбилея государственного флага.

Число его участников превысило 100 тысяч человек, почти столько же гостей находились на фестивальных площадках ВДНХ.