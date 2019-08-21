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Крыша дома рухнула на спящую мать с ребенком в Новосибирске

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Крыша дома рухнула на спящую мать с ребенком в Новосибирске

Новосибирск, 21 августа. Крыша жилого дома рухнула на спящих в комнате женщину и ребенка в Новосибирске.

Страшный инцидент произошел в ночь на среду в доме, который расположен по 2-й улице Шевцовой. Соответствующую информацию передает «ЧП Новосибирск». По словам одной из местных жительниц, проблемы с крышей двухэтажного жилого дома начались еще во время ремонта кровли. Оказывается, там лежали стройматериалы, под весом которых сместилась одна из балок, поддерживающих кровлю.

Женщина и ребенок оказались заблокированными в своей комнате. Ребенка вызволили спасатели, операция по спасению женщины продолжается, пишет РЕН ТВ.

Ранее сообщалось, что на стройке здания в Санкт-Петербурге двое рабочих получили серьезные травмы во время ремонта лифта. По информации пресс-службы ГУ МВД России, они проводили работы на высоте второго этажа в шахте лифта. Люлька с рабочими сорвалась вниз.

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