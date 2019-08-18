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Ресторан горит в центре Новосибирска

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Ресторан горит в центре Новосибирска

Новосибирск, 18 августа. Ресторан загорелся на улице Чаплыгина в Центральном районе Новосибирска. Как сообщает региональное управление МЧС России, огонь вспыхнул на третьем этаже здания.

К моменту прибытия пожарных из ресторана самостоятельно эвакуировались 40 человек. Сведений о погибших и пострадавших не поступало. Что стало причиной возгорания — неизвестно.

«В 20:18 по местному времени очаг локализован. На месте пожара задействовано 12 ед. техники и 40 человек личного состава. Информация уточняется», — сообщает ведомство.

Ранее сообщалось о пожаре в частном доме в Курской области, который унес жизни матери и троих сыновей. Пожар произошел в деревне Суходол Фатежского района. Когда пожарные прибыли к месту ЧП, горели пристройка к дому и крыша строения. Спасателям понадобились три часа, чтобы справиться с огнем. В результате возгорания дом площадью в 100 квадратных метров выгорел практически полностью.

 

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Источник: УМЧС России по Новосибирской области
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