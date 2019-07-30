Омская медсестра организовала горячие обеды для бездомных

Омск, 30 июля. Жительница Омска Наталья Рейхарт стала инициатором проекта «Чашка супа». В выходные дни она кормит горячими обедами бездомных и малоимущих.

Женщина работает медсестрой в отделении гнойной хирургии и занимается благотворительностью. Идея помогать нуждающимся возникла в прошлом году.

Наталья Рейхарт увидела, сколько людей собирает бутылки, чтобы сдать их в пунктах приема стеклотары. И среди них были не только те, кто не имеет постоянного места жительства, но и одинокие пенсионеры.

«Посмотрев на то, как живут эти люди, я решила, что всегда найду 200–300 рублей, чтобы сварить для них кастрюлю супа», — сказала Наталья, ее цитируют Nation News.

Она призналась, что ее родственники и соседи стали охотно помогать. Многие приносят продукты на суп, оставляют одежду. Наталья довольна, что ее понимают окружающие.

В своих детях медсестра также воспитывает сострадание к ближним и отзывчивость. Она привлекает их к своей работе.