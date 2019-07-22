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Два человека погибли, одиннадцать пострадали в ДТП в Омской области

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Два человека погибли, одиннадцать пострадали в ДТП в Омской области

Омск, 22 июля. ДТП произошло на трассе Челябинск — Новосибирск, столкнулись две иномарки, сообщили Федеральному агентству новостей в ОВД России по Омской области.

Авария произошла 22 июля около 11.25 по московскому времени. По предварительной информации, водитель Nissan не предоставила преимущество в движении автомобилю Renault.

Два человека погибли, одиннадцать пострадали в ДТП в Омской области

В результате столкновения иномарок погиб водитель Renault 1972 года рождения и пассажирка 1951 года рождения. Водитель Nissan и восемь пассажиров получили травмы различной степени тяжести.

Пострадали еще три пассажира Renault. В больнице находятся женщины 1980 и 1987 г.р., мужчина 1995 г.р., мальчики  2010, 2010, 2017 г.р., девочки 2007 и 2017 г.р., молодой человек 1998 г.р., женщина (личность устанавливается) и девочка 2010 г.р.

Правоохранительные органы устанавливают обстоятельства ДТП, ведется проверка.

Два человека погибли, одиннадцать пострадали в ДТП в Омской области

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