Омских младшеклассников заставили смотреть фильм ужасов

Омск, 7 июля. В одной из частных школ города Омска учительница заставила детей в возрасте от 6 до 9 лет смотреть фильм ужасов «Кукла».

Родители рассказали об инциденте на Youtube-канале. По словам омичей, школьников насильно удерживали во время просмотра хоррора.

Учительница заявила, что этот фильм нравится большинству детей, а остальные могут читать книгу в течение часа. Девочка, которую заставили смотреть ужастик, пожаловалась маме.

Она не смогла уснуть до утра и стала бояться темноты. Другие дети боялись в одиночку ходить по квартире, они просили взрослых сопровождать их на кухню.

Родители обратились к учительнице за объяснениями. Женщина сказала, что у фильма «детское название».

Напомним, что психологи не рекомендуют показывать детям фильмы, которы содержат сцены насилия, наготы. В кинотеатрах на сеансы с фильмами ужасов действует возрастной ценз 16+.