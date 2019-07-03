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Сибиряк устроил стрельбу по соседям из-за громкой музыки

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Сибиряк устроил стрельбу по соседям из-за громкой музыки

Красноярск, 3 июля. Житель Красноярска открыл стрельбу из ружья из-за соседской вечеринки, сообщили очевидцы происшествия.

Инцидент произошел около полуночи 2 июля в частном секторе. В одном из домов запускали фейерверки, там играла громкая музыка. По словам потерпевшей, к ним в дом вломился мужчина и пригрозил прийти с ружьем.

Он пожаловался на вечеринку, которая не дает ему спать. Затем мужчина взял ружье и выстрелил в соседей. Пострадавшего человека госпитализировали с ранением руки. Полиция возбудила уголовное дело по статье о хулиганстве.

Подозреваемому в стрельбе грозит лишение свободы на срок до пяти лет, пишет издание «Газета Кемерова». 

Ранее сообщалось, что двое неизвестных в упор расстреляли бизнесмена в Екатеринбурге. По некоторым данным, у убитого была сумка с крупной суммой денег.

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Автор: Ирина Селезнева
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