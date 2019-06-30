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Ревнивец застрелил соперника из ружья в новосибирском ТЦ

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Ревнивец застрелил соперника из ружья в новосибирском ТЦ

Новосибирск, 30 июня. Молодой человек погиб в результате стрельбы, которая произошла в Советском районе Новосибирска на территории торгового центра (ТЦ) «Эдем». Об этом сообщили в ГУ МВД по Новосибирской области.

Злоумышленник выстрелил в молодого человека в помещении кафе на территории ТЦ. Прибывшие на место происшествия полицейские вступили в переговоры с нападавшим.

«В ходе переговоров полицейские предложили преступнику выдать оружие и сдаться, однако он не выполнил требований», — цитирует представителя правоохранительных органов ТАСС

Источник агентства отметил, что мужчина покончил с собой. Сотрудники полиции изъяли зарегистрированный на имя стрелявшего карабин. Личности жертвы и убийцы уже известны.

Предварительно установлено, что убит молодой человек одной из сотрудниц заведения. Преступление совершено на почве ревности.

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Автор: Виктор Мальцев
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