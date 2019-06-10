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Глава Минэкономразвития Новосибирска ушла в отставку

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Глава Минэкономразвития Новосибирска ушла в отставку

Новосибирск, 10 июня. Министр экономического развития Новосибирской области Ольга Молчанова ушла в отставку. Об этом сообщил губернатор региона Андрей Травников на оперативном совещании областного правительства.

«Ольга Витальевна приняла решение завершить свою работу в правительстве региона», — сказал глава Новосибирской области.

Также Травников выразил благодарность покинувшей пост Молчановой за многолетнюю работу и вручил ей письменную благодарность. Исполняющим обязанности министра экономического развития Новосибирской области назначен Лев Решетников, который ранее был заместителем Ольги Молчановой.

С 1997 по 2011 годы Молчанова трудилась на посту начальника департамента экономики и финансов мэрии Новосибирска. С 2011 по 2013 год она была начальником департамента экономики, стратегического планирования и инвестиционной политики мэрии города. В 2014 году Молчанова стала министром экономического развития Новосибирской области. Одновременно она занимала пост заместителя председателя правительства региона, сообщает «Интерфакс».

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Автор: Василиса Бойко
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