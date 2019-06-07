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Водитель трамвая выкинул на асфальт новосибирца с инсультом

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Водитель трамвая выкинул на асфальт новосибирца с инсультом

Новосибирск, 7 июня. Двое мужчин вынесли пассажира с инсультом из травмая №15 в Новосибирске и бросили одного на асфальте. Инцидент попал на видео.

Вечером 6 июня на остановке «Бугринская роща» пассажиру трамвая стало плохо. Мужчину вынесли на воздух и оставили лежать на тротуаре до приезда скорой, пишет Ngs.ru.

Через минуту трамвай уезжает, и мужчина остается один, отмечает «Газета Кемерова». На кадрах с места происшествия видно, как к пострадавшему подходят люди, сотрудники правопорядка.

Они предположили, что у него случился инсульт. Как сообщает «Ридус», скорая помощь прибыла через полчаса и забрала мужчину.

Мэрия Новосибирска отреагировала на инцидент, передет «360». В администрации рассказали, что мужчина в состоянии алкогольного опьянения подрался с другим пассажиром в салоне трамвая, он получил рассечение брови. 

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Автор: Ирина Селезнева
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