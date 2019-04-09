Уникальную коляску-вездеход для инвалидов разработали в Новосибирске

Новосибирск, 9 апреля. В Новосибирском техническом университете представили новую версию коляски для маломобильных людей, которая получила функцию ступенькохода.

Новая коляска способна ходить по ступенькам и имеет задний ход. Новосибирские разработчики соединили в одном устройстве колеса и гусеницы, теперь среда становится доступной для инвалидов даже без подъемников и пандусов.

«Здесь много электрорегулировок, с помощью нажатия кнопочек можно отрегулировать самое комфортное положение», – рассказал разработчик коляски-вездехода Иван Невзоров, его цитирует «МИР24».

Людям с ОВЗ легко отрегулировать подголовник, изгиб спинки кресла и ее наклон. По словам Невзорова, во время передвижения центр тяжести у коляски смещается.

Вес обновленной коляски не превышает веса обычной с ручным приводом. Ее активно покупают в европейских и азиатских странах, в США из-за качества и конкурентной цены.