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Более 150 зенитчиков вернулись в Новосибирск из Сирии

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Более 150 зенитчиков вернулись в Новосибирск из Сирии

Новосибирск, 24 декабря. Более 150 военнослужащих зенитно-ракетного полка Центрального военного округа вернулись в РФ после успешного выполнения задач по охране российских объектов в Сирии. Об этом рассказали в пресс-службе Центрального военного округа. Отмечается, что военнослужащие были доставлены домой самолетом Ил-76. Они прилетели в Новосибирск. В ведомстве уточнили, что солдаты в течение трех месяцев выполняли задачи по охране важных объектов группировки российских войск.

В городе прибывших военных встретили руководители Центрального военного округа, представители местных властей, ветеранских и общественных организаций, а также сослуживцы, родные и близкие.

В пресс-службе добавили, что военнослужащие зенитно-ракетного полка представлены к государственным и ведомственным наградам.

Более 150 зенитчиков вернулись в Новосибирск из Сирии

Автор: Алия Садыкова
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