Крупный пожар произошел в новосибирской больнице, один человек погиб
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Новосибирск, 23 декабря. В больнице № 2 в Новосибирске произошел пожар, по предварительным данным, погиб один человек, сообщили в экстренных службах.
Площадь возгорания составила 20 квадратных метров, более 50 человек были спасены. На месте находятся оперативные службы. Правоохранительные органы выясняют обстоятельства инцидента, пишет ТАСС.
Ранее сообщалось о крупном пожаре в шахте Соликамска. По последним данным, спасатели обнаружили тела восьми погибших горняков. Возбуждено уголовное дело по факту пожара на предприятии.