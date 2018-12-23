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Крупный пожар произошел в новосибирской больнице, один человек погиб

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Крупный пожар произошел в новосибирской больнице, один человек погиб

Новосибирск, 23 декабря. В больнице № 2 в Новосибирске произошел пожар, по предварительным данным, погиб один человек, сообщили в экстренных службах.

Площадь возгорания составила 20 квадратных метров, более 50 человек были спасены. На месте находятся оперативные службы. Правоохранительные органы выясняют обстоятельства инцидента, пишет ТАСС.

Ранее сообщалось о крупном пожаре в шахте Соликамска. По последним данным, спасатели обнаружили тела восьми погибших горняков. Возбуждено уголовное дело по факту пожара на предприятии.

Автор: Ирина Селезнева
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