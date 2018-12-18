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Мой пушистый зверь: сибирячка спасла от гибели бельчонка и заменила ему мать

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Мой пушистый зверь: сибирячка спасла от гибели бельчонка и заменила ему мать

Человечность проявляется в обдуманных поступках — так решила Елена Ермакова из Новосибирска, когда в одной из групп популярной социальной сети увидела призыв о помощи. Кто-то решил подобрать упавшего из гнезда бельчонка, положить его в коробку и подкинуть под двери бизнес-центра с надеждой, что малыша найдет его беличья мама или какой-то добрый человек. Федеральное агентство новостей узнало, как сложилась совместная жизнь белки и человека, и к чему привели такие отношения.

Все произошло в апреле, два года назад. Елена обратила внимание на призыв о помощи от некой девушки, которая рассказала про новорожденного бельчонка, выпавшего из гнезда. Кто-то подобрал его с добрыми намерениями, но сделал только хуже, и теперь, если животному не помочь, он погибнет от голода и холода, потому что мама его уже не примет, а взять бельчонка к себе домой девушка не могла.

Как и у многих людей, порыв — приютить и обогреть несчастное животное — для Елены был сиюминутным, необдуманным. Поэтому в течение первого времени девушке пришлось перечитать сотни книг, статей и брошюр, объясняющих, как ухаживать за дикими животными, оказавшимися в неволе, неоднократно обращаться с вопросами к ветеринарам и людям, которые сталкивались с подобными ситуациями.

«Белочка была такой маленькой, что ее надо было кормить каждые три часа. Чтобы соблюдать режим, мне оставалось только брать ее с собой на работу, — рассказала ФАН Елена.

Пока я работала, она сидела у меня в кофте — либо в кармашке, либо в капюшоне. Так она со мной ходила до трех месяцев, пока не подросла, и мы не купили ей клетку».

Своего нового друга неравнодушная девушка назвала Соней, а белка в свою очередь стала Елене, ее мужу и 10-летнему сыну настоящим другом.

Мой пушистый зверь: сибирячка спасла от гибели бельчонка и заменила ему мать

«У меня была возможность взять второго бельчонка, чтобы они дружили, и им, когда мы все на работе и в школе, не было скучно, — поделилась собеседница. — Но белки — не компанейские, им хорошо в одиночестве.

Тем более что второй бельчонок — полная противоположность Соне: моя в первый день нашего знакомства уткнулась в ладошки, а вторая с самого начала была диковатой. Да и два сорванца в одной квартире — это тяжело, ведь пока одна пакостничает в одном углу, другая то же самое делает в другом».

Сейчас Соне 2,5 года. Для своих сородичей она уже взрослая самостоятельная белка, однако таковой себя не считает — то учудит что-нибудь уморительное, то ведет себя как взрослая независимая женщина, которой нужно внимание и ласка.

«Сначала она пробовала на вкус все, что плохо лежало, мы столько проводов заменили, — рассказала о своем питомце Елена. — Сейчас на строгий окрик: «Соня!» она понимает, что грызть провод от зарядки, который она только что поднесла ко рту, нельзя».

Благодаря своему питомцу, семья героини публикации сама приучилась к порядку и дисциплине. Например, зарядные устройства для смартфонов, которые раньше можно было оставить без зазрения совести в розетке, теперь обязательно вынимаются и убираются в шкаф, также убираются и другие вещи и ценные предметы.

Мой пушистый зверь: сибирячка спасла от гибели бельчонка и заменила ему мать

«У нее, так или иначе, есть инстинкты, — ведь неважно, где дикое животное родилось. Соня все любит прятать, у нее постоянные запасы и пополнения.

Часто свои клады она прячет в своем гамаке в клетке, но бывает, что лучшим местом для хранения она считает капюшон или ворот кофты, даже если вещи надеты на людей, — подытожила Елена. — Порой кофты, куртки, носки, трусы, тапки она оценивает как самое подходящее место для клада. Наблюдать за ней — одно умиление».

Автор: Светлана Чаранова
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