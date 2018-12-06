Сельсовет под Новосибирском обязали ликвидировать угрожающую полетам самолетов свалку

Новосибирск, 6 декабря. Новосибирский районный суд обязал ликвидировать расположенный вблизи аэропорта Толмачево (Новосибирск) полигон бытовых отходов администрацию Криводановского сельсовета.

«Новосибирский районный суд удовлетворил исковые требования Новосибирского транспортного прокурора, обязав администрацию Криводановского сельсовета ликвидировать полигон твердых бытовых отходов в срок не позднее 6 месяцев с момента вступления в силу решения суда», — цитирует пресс-службу Западно-Сибирской транспортной прокуратуры ТАСС.

Ранее прокуроры установили, что на приаэродромной территории на земельном участке Криводановского сельсовета находится привлекающий колонии птиц полигон с пищевыми отходами. Специалисты насчитали на свалке не менее 200 птиц, в том числе представляющих угрозу для пролетающих самолетов коршунов и чаек.

В ходе рассмотрения дела была проведена эколого-орнитологическая экспертиза, которая установила значимое негативное влияние полигона ТБО на безопасность полетов воздушных судов, отмечает транспортная прокуратура.