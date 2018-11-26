Пропавший под Новосибирском 13-летний подросток найден живым

Новосибирск, 26 ноября. Пропавший в Новосибирской области 13-летний школьник найден живым.

С заявлением на тему выступила руководитель поискового отряда «ДоброСпас-Новосибирск», волонтеры которого, в том числе, занимались поисками пропавшего в пятницу парня.

«Едет с нами в машине. Сейчас мы его отвезем до Бердска. Там его встретят сотрудники полиции и отправят домой. По нашей ориентировке сообщил очевидец о его предполагаемом местонахождении», — цитирует НГС Марию Парватову.

Напомним, что подросток ушел из дома и перестал выходить на связь с родственниками в пятницу 23 ноября. В последний раз его видели на станции Евсино, что под Новосибирском.