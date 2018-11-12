Житель Новосибирска попытался убить росгвардейца тростью с клинком

Новосибирск, 12 ноября. Житель Новосибирска, отказавшийся рассчитаться за спиртное в магазине, попытался убить сотрудника Росгвардии спрятанным в трости клинком. Об этом рассказали в следственном управление СК РФ по региону. Отмечается, что уголовное дело возбуждено против 41-летнего злоумышленника.

По версии следствия, мужчина 9 ноября пришел в магазин «Ярче» в Центральном районе города Новосибирска. Он начал распивать спиртной напиток, который взял с прилавка. При этом расплачиваться за товар он отказался. Продавец торговой точки вызвала сотрудников Росгвардии. Нарушитель не подчинился приказам полиции. Кроме того, он открутил от костыля ручку, в которую был вмонтирован металлический клинок. После этого, злоумышленник нанес удары сотруднику правоохранительных органов, однако росгвардеец не пострадал, так как находился в бронежилете.

Как передает телеканал «360», подозреваемому грозит наказание в виде лишения свободы на срок до 20 лет.