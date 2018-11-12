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Трубу с кипятком прорвало в центре Новосибирска: опубликовано видео

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Трубу с кипятком прорвало в центре Новосибирска: опубликовано видео

Новосибирск, 12 ноября. На улице Троллейной в Новосибирске прорвало трубу, кипяток заливает улицу. Видео оказалось в распоряжении Федерального агентства новостей.

Инцидент произошел в районе дома 17/1 на улице Троллейной. По данным ФАН, из-за прорыва трубопровода встали все трамваи и легковые авто. На место происшествия прибыли оперативные службы.

Информации о пострадавших на данный момент нет. Известно, что в Новосибирске сейчас минус 14 градусов.

Автор: Ирина Селезнева
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