День народного единства в Новосибирске празднуют в национальных костюмах

Новосибирск, 4 ноября. Жители столицы Сибири перед началом празднования Дня народного единства посмотрели на народные ремесла, попробовали блюда национальной кухни.

Несмотря на мороз на площади Ленина в Новосибирске собралось несколько сотен горожан. Многие из них пришли в национальных костюмах, пишет ТАСС.

Праздник был учрежден в 2005 году с целью сохранения памяти об освобождении Москвы от польских интервентов в 1612 году. Масштабные гуляния проходят во Владивостоке, Хабаровске, Иркутске, Кемерове, Москве, Петербурге.

Ранее Федеральное агентство новостей сообщало о начале праздничных мероприятий в Петропавловской крепости.