Лента новостей Выбор региона Поиск
18+
Регионы {{ region.title }}
Закрыть
Лента новостей
Популярное
Общество

День народного единства в Новосибирске празднуют в национальных костюмах

51
0 Оставить комментарий

День народного единства в Новосибирске празднуют в национальных костюмах

Новосибирск, 4 ноября. Жители столицы Сибири перед началом празднования Дня народного единства посмотрели на народные ремесла, попробовали блюда национальной кухни.

Несмотря на мороз на площади Ленина в Новосибирске собралось несколько сотен горожан. Многие из них пришли в национальных костюмах, пишет ТАСС.

Праздник был учрежден в 2005 году с целью сохранения памяти об освобождении Москвы от польских интервентов в 1612 году. Масштабные гуляния проходят во Владивостоке, Хабаровске, Иркутске, Кемерове, Москве, Петербурге.

Ранее Федеральное агентство новостей сообщало о начале праздничных мероприятий в Петропавловской крепости.

Автор: Ирина Селезнева
© 2018 Федеральное агентство новостей
Информационное агентство (св-ва о регистрации СМИ ИА № ФС 77 - 65407 выдано 18 апреля 2016 г., ЭЛ № ФС 77 – 68439 выдано 27 января 2017 г. Государственным комитетом Российской Федерации по печати)
Отдельные публикации могут содержать информацию, не предназначенную для пользователей до 18 лет.