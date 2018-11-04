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Жители Сибири празднуют День народного единства, несмотря на холодную погоду

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Жители Сибири празднуют День народного единства, несмотря на холодную погоду

Новосибирск, 4 ноября. Сибиряки, несмотря на снег и холодную погоду, празднуют День народного единства на городских площадках.

В Кемерове на бульваре Строителей проходят народные гуляния. Здесь находится новый парк. Температура воздуха в городе составляет — 10 градусов. Однако на концерте «Россия объединяет» собралось много людей.

Местные жители признаются, что даже в холодную погоду готовы прогуляться по новому бульвару и посмотреть на концерт. А жители Иркутска в День народного единства посетили мемориальный комплекс «Иерусалимская гора».

Ранее здесь находился Центральный парк культуры, но в этом году территорию парка благоустроили. По словам мэра города Дмитрия Бердникова, мемориал стал символом единения.

Ранее мэр Москвы Сергей Собянин поздравил жителей и гостей российской столицы с праздником. Он отметил важность этой исторической даты.

Автор: Ирина Селезнева
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