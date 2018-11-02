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Роддом в Омске эвакуировали из-за подозрительной коробки

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Роддом в Омске эвакуировали из-за подозрительной коробки

Омск, 2 ноября. Всех женщин эвакуировали из родильного дома в Омске из-за обнаруженной подозрительной коробки. Соответствующую информацию передает РИА Новости со ссылкой на слова представителя облминздрава.

Инцидент произошел в пятницу, 2 ноября, в родильном доме № 2: из-за обнаруженной у регистратуры подозрительной коробки эвакуировали 16 женщин.

«В результате одну женщину, которая была близка к родам, отправили в соседний роддом, а еще 15 человек эвакуировали в больницу, находящуюся здесь же в больничном городке», — рассказали в облминздраве.

К настоящему моменту работа родильного дома полностью восстановлена, предметов, представляющих угрозу для жизни и здоровья людей, обнаружено не было.

Автор: Ксения Пудовкина
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