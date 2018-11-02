Депутат ГД предложили наградить орденом врача, сломавшего шлагбаум в Новосибирске

Новосибирск, 2 ноября. Депутат Государственной Думы от ЛДПР Борис Чернышов попросил представить поднявшего шлагбаум на въезде во двор пациента врача скорой помощи к «Ордену Мужества». Соответствующее обращение он направил губернатору Новосибирской области Андрею Травникову.

Врач частной скорой помощи Валерий Гаврилюк вручную поднял стрелку шлагбаума на въезде во двор пациента, чтобы под ней могла проехать спецмашина. Позже СМИ сообщили, что механизм устройства был поврежден и врачу грозит штраф.

Чернышов попросил губернатора не штрафовать Гаврилюка, а представить его к «Ордену Мужества» или удостоить звания «Почетный гражданин Новосибирской области».

«Входя в состав бригады скорой помощи и торопясь на срочный вызов, Гаврилюк выполнил свой профессиональный долг, сломав шлагбаум во дворе жилого дома ради спасения жизни пациента», — написал депутат в письме к Андрею Травникову.

Решение оштрафовать врача Чернышов назвал «крайне ошибочным», так как действия Гаврилюка помогли спасти пациента.