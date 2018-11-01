В Новосибирске женщина погибла после падения с девятого этажа

Новосибирск, 1 ноября. Женщина скончалсь от травм после падения с девятого этажа общежития НГУ.

В новосибирском Академгородске произошла трагедия — вечером в среду, 31 октября, 35-летняя женщина выпала с девятого этажа общежития Новосибирского государственного университета.

Как сообщают в СУ СК РФ по Новосибирской области, женщина скончалась на месте от полученных в результате падения травм. В данный момент следователи работают в Академгородке и устанавливают все обстоятельства происшедшего, решается вопрос о возбуждении уголовного дела.

Как сообщало ранее Федеральное агентство новостей, подобная трагедия произошла в Новосибирске 26 октября — тогда на улице Федосеева 38-летняя женщина погибла после падения с 14-го этажа многоквартирного жилого дома.