Лента новостей Выбор региона Поиск
18+
Регионы {{ region.title }}
Закрыть
Лента новостей
Популярное
Происшествия

В Новосибирске женщина погибла после падения с девятого этажа

71
0 Оставить комментарий

В Новосибирске женщина погибла после падения с девятого этажа

Новосибирск, 1 ноября. Женщина скончалсь от травм после падения с девятого этажа общежития НГУ.

В новосибирском Академгородске произошла трагедия — вечером в среду, 31 октября, 35-летняя женщина выпала с девятого этажа общежития Новосибирского государственного университета.

Как сообщают в СУ СК РФ по Новосибирской области, женщина скончалась на месте от полученных в результате падения травм. В данный момент следователи работают в Академгородке и устанавливают все обстоятельства происшедшего, решается вопрос о возбуждении уголовного дела.

Как сообщало ранее Федеральное агентство новостей, подобная трагедия произошла в Новосибирске 26 октября — тогда на улице Федосеева 38-летняя женщина погибла после падения с 14-го этажа многоквартирного жилого дома. 

Автор: Виталий Рыжков
© 2018 Федеральное агентство новостей
Информационное агентство (св-ва о регистрации СМИ ИА № ФС 77 - 65407 выдано 18 апреля 2016 г., ЭЛ № ФС 77 – 68439 выдано 27 января 2017 г. Государственным комитетом Российской Федерации по печати)
Отдельные публикации могут содержать информацию, не предназначенную для пользователей до 18 лет.
Обсуждаемое