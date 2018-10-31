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ДТП со смертельным исходом произошло в Новосибирской области

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ДТП со смертельным исходом произошло в Новосибирской области

Новосибирск, 31 октября. В Новосибирской области произошла авария, жертвой которой стал один человек.

Как сообщает пресс-служба регионального МВД, дорожно-транспортное происшествие было зафиксировано накануне, случилось оно на третьем километре автомобильной дороги Маметкино – Отреченское.

По предварительным данным около часа дня по местному времени водитель на «десятке» не смог справиться с управлением, отечественное авто перевернулось, в итоге мужчина погиб на месте.

Сотрудники государственной автомобильной инспекции дорожного движения выясняют все обстоятельства трагического происшествия, сообщает «Газета.ru».

Автор: Константин Терехов
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