ДТП со смертельным исходом произошло в Новосибирской области

Новосибирск, 31 октября. В Новосибирской области произошла авария, жертвой которой стал один человек.

Как сообщает пресс-служба регионального МВД, дорожно-транспортное происшествие было зафиксировано накануне, случилось оно на третьем километре автомобильной дороги Маметкино – Отреченское.

По предварительным данным около часа дня по местному времени водитель на «десятке» не смог справиться с управлением, отечественное авто перевернулось, в итоге мужчина погиб на месте.

Сотрудники государственной автомобильной инспекции дорожного движения выясняют все обстоятельства трагического происшествия, сообщает «Газета.ru».