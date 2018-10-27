В Новосибирске женщина погибла, выпав из окна

Новосибирск, 27 октября. В полиции устанавливают обстоятельства гибели 38-летней женщины, выпавшей из окна 14-этажного дома.

В пятницу вечером на улице Федосеева в Новосибирске из окна 14-этажного дома выпала женщина. От полученных травм она скончалась до приезда «скорой помощи».

Факт гибели пострадавшей подтверждают в СУ СК РФ по Новосибирской области, где отмечают, что погибшей — 38 лет.

По факту гибели женщины ведется доследственная проверка, уточняются все обстоятельства происшедшего.

Напомним, вечером в четверг в Санкт-Петербурге неизвестный мужчина выпал из окна 15-го этажа — его тело было найдено во дворе одного из домов на проспекте Энгельса.