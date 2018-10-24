В Новосибирске Toyota на «зебре» насмерть сбила пешехода

Новосибирск, 24 октября. В Ленинском районе Новосибирска Toyota на пешеходном переходе насмерть сбила молодого человека.

Как сообщают региональные СМИ, инцидент произошел накануне поздно вечером на перекрестке улиц Ватутина и Котовского. Парень переходил дорогу по «зебре» в районе остановки «ДК Металлург».

По словам очевидцев, находившиеся в иномарке водитель и пассажир были в состоянии алкогольного опьянения. В настоящее время правоохранительные органы проводят проверку.

