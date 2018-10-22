Цирк Багдасаровых ищет в Новосибирске козу, чтобы прокормить новорожденных тигрят

Новосибирск, 22 октября. Двое малышей появились у дрессированных тигров во время гастролей цирка Багдасаровых по пути из Челябинска в Новосибирск. Видео с трехнедельными зверятами появилось в распоряжении Федерального агентства новостей.

Во время гастролей цирка Багдасаровых у шестилетней тигрицы Эрны и 12-летнего Гектора родились двое тигрят. В настоящее время им всего три недели.

Малыши очень активные. До года они будут набирать форму, а потом смогут присоединиться к цирковым артистам. Единственное, есть подозрение, что у Эрны не хватает своего молока, поэтому в Новосибирске ищут козу, чтобы прокормить новорожденных тигрят.