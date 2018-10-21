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Под Новосибирском ищут 19-летнего парня с татуировкой, которому нужна помощь врачей

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Под Новосибирском ищут 19-летнего парня с татуировкой, которому нужна помощь врачей

Новосибирск, 21 октября. В Новосибирской области пропал молодой мужчина, которому необходима помощь врачей.

По информации, размещенной в группе «Поисковый отряд «Лиза Алерт» Новосибирск», 19-летний Николай Орлов пропал три дня назад. Житель села Сокур Мошковского района Новосибирской области, по словам поисковиков, нуждается в квалифицированной помощи врачей. Родственники ничего не знают о его местонахождении.

«Он был одет в черную куртку с капюшоном, такого же цвета джинсы и кроссовки. На голове — белая бейсболка», — сказано в сообщении в группе новосибирских поисковиков.

Молодой человек имеет худое телосложение, темные волосы и карие глаза. Кроме того, на предплечье у него есть татуировка синего цвета. Поисковики просят местных жителей принять участие в поисках молодого человека.
 

Автор: Настасья Шеркунова
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