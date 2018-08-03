BMW протаранил остановку в Новосибирске, есть пострадавшие

Новосибирск, 3 августа. Автомобиль BMW протаранил светофор и остановку в Новосибирске. В результате ДТП пострадали два человека, сообщили источники в главном управлении МВД РФ по Новосибирской области.

Инцидент произошел на остановке «Мелькомбинат» около 8.45 утра по местному времени. Водитель иномарки не справился с управлением, в результате чего BMW врезался сначала в светофор, а затем в остановку, пишет «Свободная пресса».

По данным РИА Новости, в результате аварии пострадали два человека. Обоих мужчин экстренно доставили в одну из местных больниц. Травмы оказались не опасны для жизни: их отпустили на амбулаторное лечение.

В настоящее время правоохранительные органы выясняют все обстоятельства произошедшего.