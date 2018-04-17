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Спецназ отработал в Новосибирске задачу из реального опыта российских военных в Сирии
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    Спецназ отработал в Новосибирске задачу из реального опыта российских военных в Сирии

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    Спецназ отработал в Новосибирске задачу из реального опыта российских военных в Сирии

    Новосибирск, 17 апреля. Подразделения специального назначения Центрального военного округа (ЦВО) отработали в Новосибирске задачу, которая была взята из опыта российских военных в Сирии. Об этом со ссылкой на ЦВО сообщает РИА Новости.

    По данным издания, спецподразделения отработали вывод из-под огня боевиков попавшего в окружение мирного населения. Пресс-служба округа подчеркивает, что задача взята из опыта проведения российскими военными в Сирии реальной операции по выводу населения из-под огня террористов.

    По замыслу тренировки, военнослужащие обнаружили мирных жителей, которые попали в окружение условной бандгруппы. Командир подразделения решил эвакуировать попавших в беду людей, преодолевая препятствия и прикрывая их от огня боевиков.

    «Под прикрытием группы, преодолевая препятствия, такие как разрушенное здание и мост, вертикальная стена, ров с водой, военнослужащие доставили попавших в беду в безопасное место», — цитирует сообщение ЦВО издание.

    Автор: Виталий Малясев
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