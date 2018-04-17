Спецназ отработал в Новосибирске задачу из реального опыта российских военных в Сирии
Новосибирск, 17 апреля. Подразделения специального назначения Центрального военного округа (ЦВО) отработали в Новосибирске задачу, которая была взята из опыта российских военных в Сирии. Об этом со ссылкой на ЦВО сообщает РИА Новости.
По данным издания, спецподразделения отработали вывод из-под огня боевиков попавшего в окружение мирного населения. Пресс-служба округа подчеркивает, что задача взята из опыта проведения российскими военными в Сирии реальной операции по выводу населения из-под огня террористов.
По замыслу тренировки, военнослужащие обнаружили мирных жителей, которые попали в окружение условной бандгруппы. Командир подразделения решил эвакуировать попавших в беду людей, преодолевая препятствия и прикрывая их от огня боевиков.
«Под прикрытием группы, преодолевая препятствия, такие как разрушенное здание и мост, вертикальная стена, ров с водой, военнослужащие доставили попавших в беду в безопасное место», — цитирует сообщение ЦВО издание.