Баскетболистки «Динамо» выиграли у «Спартака» в матче Премьер-лиги

Новосибирск, 28 января. Женский баскетбольный клуб «Динамо», который представляет Новосибирскую область, выиграл у ногинского «Спартака» в матче Премьер-лиги.

Встреча, проходившая в Новосибирске, завершилась со счетом 64:62 в пользу «Динамо». Баскетболистки «Спартака» начали атаковать и после первой половины вели в счете. Однако новосибирская команда смогла заработать очки и не уступить ногинскому «Спартаку».

Стоит отметить, что «Спартак» не выиграл ни одного матча в нынешнем турнире. Главный тренер новосибирского «Динамо» Борис Соколовский отметил, что к этой встрече они готовились серьезно.

«Когда-нибудь они должны победить, и очень не хотелось бы, чтобы эта возможная победа пришлась на наш матч. Поэтому готовимся крайне серьёзно», — цитирует пресс-служба «Динамо» Бориса Соколовского.

Самым результативным игроком в составе победителей стала Эвелин Акатор, которая набрала 19 очков и сделала 15 подборов.