Молодого человека с тоннелями в ушах разыскивают в Новосибирске

Новосибирск, 28 января. Поисковый отряд «Маяк» Новосибирска разыскивает молодого человека 1993 года рождения. О его местонахождении ничего неизвестно со среды, 24 января.

Молодой человек приехал в Новосибирск из Новокузнецка. В городе он снимал жилье. Отмечается, что на связь он не выходил с 24 января, сообщает «Комсомольская правда».

Приметы молодого человека: рост 195 сантиметров, худощавого телосложения, волосы темно-русые, глаза карие. У мужчины есть тоннели в ушах, а также шрам на затылке. Во что он был одет, неизвестно.

Всех, кто владеет какой-либо информацией о местонахождении пропавшего, просят позвонить по номеру 112 или по номеру поисково-спасательного отряда — 8 951 39 30 911. Об этом сообщается на странице поискового отряда «Маяк» в социальной сети «ВКонтакте».