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Молодого человека с тоннелями в ушах разыскивают в Новосибирске
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    Молодого человека с тоннелями в ушах разыскивают в Новосибирске

    18:48  28 Января 2018  /обновлено: 18:50  28 Января 2018
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    Молодого человека с тоннелями в ушах разыскивают в Новосибирске

    Новосибирск, 28 января. Поисковый отряд «Маяк» Новосибирска разыскивает молодого человека 1993 года рождения. О его местонахождении ничего неизвестно со среды, 24 января.

    Молодой человек приехал в Новосибирск из Новокузнецка. В городе он снимал жилье. Отмечается, что на связь он не выходил с 24 января, сообщает «Комсомольская правда».

    Приметы молодого человека: рост 195 сантиметров, худощавого телосложения, волосы темно-русые, глаза карие. У мужчины есть тоннели в ушах, а также шрам на затылке. Во что он был одет, неизвестно.

    Всех, кто владеет какой-либо информацией о местонахождении пропавшего, просят позвонить по номеру 112 или по номеру поисково-спасательного отряда — 8 951 39 30 911. Об этом сообщается на странице поискового отряда «Маяк» в социальной сети «ВКонтакте».

    Автор: Дарья Смолина
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    #новосибирск #новокузнецк #новосибирская область #пропал человек
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