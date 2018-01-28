Легко одетые новосибирцы станцевали брейк-данс на морозе

Новосибирск, 28 января. Трое танцоров, которые были одеты по-летнему, станцевали брейк-данс перед оперным театром в Новосибирске на морозе.

Один из танцоров рассказал, что решили станцевать в центре города и показать, что местные жители не боятся холодов. По словам новосибирца, морозы не являются преградой, чтобы танцевать. Об этом сообщает «НГС.Новости». Молодые люди отметили, что было тяжело танцевать на холодной поверхности. Кроме этого они подчеркнули, что им пришлось преодолевать психологический барьер: люди ходят в зимней одежде, а они танцуют в летней.

Как оказалось, танцоры не готовились к выступлению. Они приехали на место и начали танцевать, при этом снимали свой танец на камеру телефона.