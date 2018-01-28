Главную новогоднюю елку начали разбирать в Новосибирске

Новосибирск, 28 января. Главную новогоднюю елку, которая расположена на площади Ленина, начали разбирать в Новосибирске.

Новогоднюю елку начали разбирать в воскресенье, 28 января. Отмечается, что к середине дня рабочие сняли треть веток с каркаса и уложили их в мешки. Об этом сообщает «НГС.Новости».

Новогоднюю елку на площади Ленина стали устанавливать 11 декабря прошлого года. Специалистам потребовалось полторы недели, чтобы установить и украсить ель. Высота главной новосибирской новогодней елки составила 22 метра. Стоит отметить, что ледовый городок на площади Ленина стали сносить в пятницу, 26 января.