«Локомотив» переиграл «Кузбасс» в туре мужского чемпионата России по волейболу

Новосибирск, 27 января. Волейбольная команда из Новосибирска «Локомотив» одержала победу над кемеровским «Кузбассом» в очередном туре мужского чемпионата России.

Новосибирский «Локомотив» взял верх над «Кузбассом» со счётом 3:1 на своей площадке, команда одержала двенадцатую победу. В настоящее время они находятся на пятом месте в турнирной таблице, в свою очередь, кемеровская команда осталась на восьмом месте после десятого поражения.

В составе новосибирцев отличились Георг Грозер, Ильяс Куркаев и Сергей Савин. «Локомотив» встретится с командой «Газпромом-Югра», а «Кузбасс» — с московским «Динамо».