Владивосток получил право на проведение «Тотального диктанта» в 2018 году

Новосибирск, 27 января. Право на проведение «Тотального диктанта» в 2018 году получил Владивосток, обойдя Иркутск, Красноярск, Тюмень.

Итоги конкурса на право проведения «Тотального диктанта» в 2018 году подвели в субботу, 27 января. Владивосток стал столицей проекта «Тотальный диктант», который пройдёт 14 апреля по всему миру. В шорт-лист претендентов вошли Иркутск, Красноярск, Тюмень и Таллин. Об итогах конкурса рассказал ректор Новосибирского государственного университета Михаил Федорук, отмечают региональные издания.

«Тотальный диктант» — это ежегодная акция, запущенная в 2004 году. Уровень своей грамотности может проверить любой желающий, написав работу известного российского автора. В прошедшем году 200 тысяч человек приняли участие в диктанте.