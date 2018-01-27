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Новости Сирии
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Общество
На участке Гусинобродского шоссе в Новосибирске появится освещение
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    На участке Гусинобродского шоссе в Новосибирске появится освещение

    12:26  27 Января 2018  /обновлено: 13:19  27 Января 2018
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    Мэрия Новосибирска осветит участок Гусинобродского шоссе

    Новосибирск, 27 января. Участок Гусинобродского шоссе в Новосибирске протяженностью около трех километров осветят по постановлению прокураторы города.

    Решение было озвучено после результатов проверки, которую инициировали сотрудники ведомства совместно с инспекторами ГИБДД на участке Гусинобродского шоссе от «ПАТП-9» до городской черты. В прокуратуре Новосибирской области отмечают:

    «Проверка показала, что вопреки закону участок дороги протяженностью около трех километров не обеспечен стационарным электрическим освещением, при этом дорога расположена в границах муниципального образования. По дороге жители и гости города осуществляют движение, а также там располагается ряд важных объектов».

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    Автор: Ксения Пудовкина
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    #новосибирск #дорога #освещение
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