На участке Гусинобродского шоссе в Новосибирске появится освещение

Новосибирск, 27 января. Участок Гусинобродского шоссе в Новосибирске протяженностью около трех километров осветят по постановлению прокураторы города.

Решение было озвучено после результатов проверки, которую инициировали сотрудники ведомства совместно с инспекторами ГИБДД на участке Гусинобродского шоссе от «ПАТП-9» до городской черты. В прокуратуре Новосибирской области отмечают: