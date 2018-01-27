На участке Гусинобродского шоссе в Новосибирске появится освещение
Новосибирск, 27 января. Участок Гусинобродского шоссе в Новосибирске протяженностью около трех километров осветят по постановлению прокураторы города.
Решение было озвучено после результатов проверки, которую инициировали сотрудники ведомства совместно с инспекторами ГИБДД на участке Гусинобродского шоссе от «ПАТП-9» до городской черты. В прокуратуре Новосибирской области отмечают:
«Проверка показала, что вопреки закону участок дороги протяженностью около трех километров не обеспечен стационарным электрическим освещением, при этом дорога расположена в границах муниципального образования. По дороге жители и гости города осуществляют движение, а также там располагается ряд важных объектов».