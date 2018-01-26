Четыре института Академии наук в Новосибирске объединили в исследовательский центр
Новосибирск, 26 января. Федеральный исследовательский центр фундаментальной и трансляционной медицины организовали в Новосибирске.
Научно-исследовательские институты экспериментальной и клинической медицины, молекулярной биологии и биофизики, биохимии и патологии объединились в Федеральный исследовательский центр фундаментальной и трансляционной медицины, сообщают региональные новостные источники со ссылкой на пресс-службу ФАНО. Объединение направлено на облегчение и ускорение внедрения разработок в медицинскую практику.
«Работа ФИЦ ФТМ направлена на получение новых знаний в области фундаментальной, персонализированной и трансляционной медицины, а также разработку на их основе прорывных профилактических, диагностических и лечебных технологий». – отмечает пресс-служба ФАНО.