Четыре института Академии наук в Новосибирске объединили в исследовательский центр

Новосибирск, 26 января. Федеральный исследовательский центр фундаментальной и трансляционной медицины организовали в Новосибирске.

Научно-исследовательские институты экспериментальной и клинической медицины, молекулярной биологии и биофизики, биохимии и патологии объединились в Федеральный исследовательский центр фундаментальной и трансляционной медицины, сообщают региональные новостные источники со ссылкой на пресс-службу ФАНО. Объединение направлено на облегчение и ускорение внедрения разработок в медицинскую практику.