Три сноубордиста из Новосибирска отправятся на Олимпиаду в Пхёнчхан

Новосибирск, 26 января. Три спортсмена из Новосибирска вошли в список 169 российских спортсменов, которые имеют право выступать в Пхёнчхане.

Три спортсмена, выступающих за Новосибирскую область, будут бороться за медали в Корее. В департаменте физической культуры и спорта отметили:

«Это новосибирские сноубордисты Даниил Дильман и Мария Васильцова, а также красноярец Николай Олюнин, выступающий параллельным зачетом за Новосибирскую область. Они выступают в дисциплине «сноуборд-кросс»».

Первый вице-президент Олимпийского комитета России Станислав Поздняков и министр спорта РФ Павел Колобков подчеркнули, что многим спортсменам не удалось попасть в список МОК, однако «каждый спортсмен, который поедет в Пхенчхан, будет понимать, что выступает не только за себя, но и за товарищей, которые были несправедливо лишены Олимпийских игр».