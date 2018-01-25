Назначен главный федеральный инспектор Новосибирской области

Новосибирск, 25 января. Полномочный представитель президента России в Сибирском федеральном округе Сергей Меняйло назначил главного федерального инспектора по Новосибирской области. Им стал бывший исполняющий обязанности директора Сахалинского филиала ФГУП «Росморпорт» Юрий Семенов.

Соответствующее распоряжение было опубликовано на официальном сайте полномочного президента России в Сибирском федеральном округе в четверг, 25 января.

Юрий Семенов родился в 1967 году в Севастополе. Он окончил Донецкое высшее военное училище инженерных войск и войск связи в 1991 году, в 2002 году завершил обучение в Военной академии тыла и транспорта. Он проходил службу в вооруженных силах с ноября 1985 года по сентябрь 2012 года. После ухода в запас был начальником отдела материально-технического снабжения ОАО «Туапсинский морской порт». С апреля по октябрь 2014 года был заместителем генерального директора, директора ГУП Республики Крым «Крымские морские порты» «Евпаторийский торговый порт». С октября 2014 по август 2016 занимал пост первого заместителя директора, генеральный директор ГУП Севастополя «Севастопольский морской порт». Юрий Семенов являлся генеральным директором ГУП Республики Крым «Крымские морские порты» с августа 2016 года по апрель 2017.