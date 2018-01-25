Новосибирские блогеры превратили старые «Жигули» в снегоход

Новосибирск, 25 января. Видеоблогеры из Новосибирска, ведущие канал «Гараж 54» на YouTube, превратили старый автомобиль «Жигули» в полноценный снегоход.

Свое изобретение они показали на видео, после чего ролик «Сноуборды вместо колес / снегоход из «Жигулей» за сутки посмотрели почти 100 тысяч раз.

Авторы рассказали, что присоединили к колесам классического автомобиля два сноуборда, а задний ряд колес они модифицировали с помощью железных уголков и нескольких дисков.

Отмечается, что в скором времени они надеются опробовать свое изобретение в действии, но пока испытаниям препятствуют сильные морозы.