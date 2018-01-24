Бывший вице-губернатор Новосибирской области возглавил Институт истории СО РАН

Новосибирск, 24 января. Временно исполняющим обязанности директора Института истории СО РАН стал бывший вице-губернатор Новосибирской области, доктор исторических наук Виктор Козодой.

Соответствующий документ о назначении Виктора Козодоя на должность врио директора Института истории СО РАН подписали в понедельник, 22 января. Об этом сообщает «Сибкрай.ru». Виктора Козодоя представили коллективу организации в среду, 24 января.

Как стало известно, Виктор Козодой будет временно исполняющим обязанности директора института до выборов директора. Главу Института истории СО РАН планируют выбрать к маю-июню. Об этом сообщает «Коммерсантъ» со ссылкой на слова заместителя директора по научной работе Александра Николаева: