Детская цирковая школа откроется в Новосибирске весной

Новосибирск, 24 января. Цирковая школа для детей откроется на базе Новосибирского государственного цирка весной этого года. Об этом сообщил директор цирка Сергей Шабанов в среду, 24 января.

По словам Сергея Шабанова, школу планируют открыть в марте-апреле этого года. Первая группа будет состоять из 30-40 детей, им дадут элементарные азы цирка, а именно жонгляж и вольтаж. В сентябре школа готова будет принять уже больше детей.

«У нас в цирке есть очень хорошее помещение в административной части где-то на 500 квадратных метров. Там установят все виды тренажёров для жонгляжа, «воздушников», «акробатников», — приводит «НГС.Новости» слова директора цирка Сергея Шабанова.

Преподавать в цирковой школе для детей будут местные артисты, которые вышли на пенсию, а также будут проходить мастер-классы с артистами-гастролерами.