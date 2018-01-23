«Сибирь» обыграла «Ладу» в домашнем матче КХЛ

Новосибирск, 23 января. Хоккейная команда из Новосибирска «Сибирь» одержала победу над тольяттинской «Ладой» в домашнем матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги.

Игра, состоявшаяся сегодня, 23 января, закончилась со счетом 2:0 в пользу новосибирской «Сибири». У победителей отличился Александр Шаров, который оформил шайбу в ворота на 23 и 59 минутах.

«Сибирь» располагается на седьмом месте в таблице Восточной конференции. «Лада» заняла на последнюю строчку с 47 очками. Следующая игра «Сибири» состоится 27 февраля. Новосибирцы сыграю на выезде с омским «Авангардом». «Лада» встретится с «Нефтехимиком» в этот же день.